В Паневежисе в реку упал микроавтобус

Специалисты этой компании с 2017 года присматривают за территориями в Паневежисе: косят траву, пилят деревья и выполняют другие работы.

В среду в Сянваге также проводили работы: обрезали деревья, убирали сучья и т.д. Ехавший по набережной микроавтобус упал в водоем.

Работники не пожелали рассказать журналистам, как это случилось. С главой Irgita связаться не удалось.

Представитель Паневежского самоуправления Далюс Вадлуга пояснил: "Водитель не поставил машину на нейтралку, а машина стояла на горке – вот и съехала в воду. Машину из водоема достали сами работники компании. Приехала полиция, оценила ситуацию. Еще должны приехать инспекторы по охране природы и оценить состояние воды в водоеме, не было ли загрязнения".

В 13.15 ч. микроавтобус уже достали из воды.

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