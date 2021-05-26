В Паневежисе убита учитель местной гимназии

В полицию сообщили, что убита женщина. В убийстве подозревают сына покойной. Молодой человек сам вызвал полицию.
"Да, это педагог гимназии им. Ю.Бальчикониса. Я не могу сказать, что произошло, нам позвонили из полиции и сообщили. Учителя больше нет. У нее было трое сыновей. Двое живут в Вильнюсе, а третий со странностями. Он какое-то время учился у нас, но потом перешел в другую гимназию. Он однажды избил мать, убегал из дома", – сказал директор гимназии Раймондас Дамбраускас.
"Учитель работала хорошо. У нее был 12 класс – выпускной. Мы в шоке. Педагоги плачут, не знают, как это могло случиться. Само происшествие ужасное. Мы живем в такое время, что страшно, дети начинают убивать родителей. Может, это последствия COVID-19", – предположил Дамбраускас.
Женщина 10 лет работала также в Паневежском филиале American English School. Глава филиала Лаймуте Аужбикявичене рассказала, что у подозреваемого уже были проблемы с правоохраной.
"Несколько лет назад сын поджег их квартиру. Мы предлагали помощь, но тогда им помог директор гимназии, учителя. Они всегда ей помогали в трудную минуту", – сказала Аужбикявичене.
На месте происшествия работает полиция. Паневежская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено тело женщины (1958 г.р.) с колотыми ранами.
На месте происшествия был задержан подозреваемый - сын (1994 г.р.) жертвы.
По предварительным данным он был трезвым. Предполагают, что убийство произошло во время конфликта.
Пресс-секретарь паневежской полиции Раса Галкаускене сказала, что подозреваемый попадал в поле зрения полиции.
"Он известен полиции. Был судим в Литве и за границей. За что его судили за границей, не могу сказать, но реальное лишение свободы не назначили. В Литве он также не попадал в места лишения свободы, но был наказан за уничтожение имущества, за вождение в нетрезвом виде", – сказала Галкаускене.
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