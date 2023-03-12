В Паневежисе тягач врезался в стену дома

Информация поступила около 24 ч. Сообщалось, что на ул. Смелинес тягач Volvo врезался в стену дома.

Водитель тягача сам выбрался из кабины, его увезли в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя (1984 г.р.).

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор, перекрыли газ в доме, чтобы не было пожара.

Пожарные-спасатели дежурили на месте, пока тягач не увезли с места ДТП.