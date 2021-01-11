В Паневежисе пьяный водитель попросил полицейского подтолкнуть автомобиль

Он заметил автомобиль Nissan, который странно маневрировал на улицах города. Полицейский последовал за ним до стоянки у ТЦ, где тот автомобиль остановился.
Когда полицейский подошел к автомобилю Nissan, водитель попросил его помочь толкнуть автомобиль, поскольку он не заводился. У полицейского появилось подозрение, что водитель может быть пьян, поскольку чувствовался запах алкоголя. Водитель уверял, что он трезвый и согласился вызвать полицию.
Полицейский вызвал коллег, тут водитель Nissan бросился бежать. Страж порядка задержал беглеца и передал его подоспевшим коллегам.
Выяснилось, что водитель Nissan был пьян - 1,33 промилле. Кроме того, у мужчины не было прав.
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