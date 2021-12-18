Полиция сообщает, что 17 декабря, в 13.00 ч. в магазине на ул. Жемайчу, в Паневежисе, мужчина (1988 г.р.), пытался украсть алкоголь и чтобы избежать задержания толкнул охранника. Во время падения женщина-охранник получила травму головы. Нетрезвый (2,49 промилле) подозреваемый был задержан.
Вечером того же дня, в 21.48 ч. в Каунасе, на улице Тяльшю, в магазине, мужчина нанес ножевое ранение продавцу. Пострадавшая была госпитализирована.
Нетрезвый (1,06 промилле) подозреваемый (1985 г.р.) был арестован. Начато расследование.
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