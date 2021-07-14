Сообщается, что 13 июля, в 19.17 ч., в Паневежисе, на ул. Электрос, нетрезвая (2,91 промилле) женщина (1991 г.р.) кирпичом выбила два окна в здании Паневежского окружного суда.

Подозреваемая закрыта в КПЗ.

Начато расследование.