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Департамент полиции сообщил, что в Паневежисе была задержана пьяная женщина.
Panevėžio apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

Сообщается, что 13 июля, в 19.17 ч., в Паневежисе, на ул. Электрос, нетрезвая (2,91 промилле) женщина (1991 г.р.) кирпичом выбила два окна в здании Паневежского окружного суда.

Подозреваемая закрыта в КПЗ.

Начато расследование.

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