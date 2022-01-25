Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы длинные каштанового цвета. На девушке была темная одежда.
Всех, кто может указать местонахождение пропавшей или располагает ценной для следствия информацией, просьба связаться со следователем Мигле Монтвилене по номеру 8 672 32 553 aили эл. почте migle.montviliene@policija.lt, или звонить по номеру 112.
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