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Паневежская полиция в социальной сети Facebook поделилась просьбой о помощи – пропала несовершеннолетняя с младенцем.
В Паневежисе пропала 16-летняя девушка с младенцем
© Panevėžio apskr.VPK

Сообщается, что 28 декабря, в 17-18 ч., в паневежисе из дома на ул. Станюну ушла 16-летняя Изабеле Минкявичюте с 2-месячным ребенком и не вернулась.

По предварительным данным, младенец - ее ребенок. Об исчезновении дочери сообщила ее мать.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, каштанового цвета. На девушке были белые ботинки, черное пальто и темные брюки. На младенце - синий комбинезон и желтая шапочка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112.

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