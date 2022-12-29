В Паневежисе пропала 16-летняя девушка с младенцем

Сообщается, что 28 декабря, в 17-18 ч., в паневежисе из дома на ул. Станюну ушла 16-летняя Изабеле Минкявичюте с 2-месячным ребенком и не вернулась.
По предварительным данным, младенец - ее ребенок. Об исчезновении дочери сообщила ее мать.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, каштанового цвета. На девушке были белые ботинки, черное пальто и темные брюки. На младенце - синий комбинезон и желтая шапочка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены на продукты в Литве огромные: как изменились привычки жителей
За год корзина самых дешевых продуктов подорожала на...
На Новый год жители Литвы не жалеют и 600 евро
Жители Литвы на Новый год ищут не дешевые развлечения....
Новейший прогноз синоптиков: обильные осадки и необычное потепление возможно, температура установит рекорд
В четверг днем Литва останется в зоне действия...
Важная информация: когда за медицинские услуги придется платить и застрахованным жителям Литвы
Жители Литвы часто интересуются у специалистов...
В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, жителям рекомендуют покинуть столицу
В следующем году в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Для...