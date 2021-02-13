В Паневежисе погиб мужчина, стоявший между двумя тягачами

Департамент полиции сообщает, что 11 февраля, в 8.34 ч. в Паневежисе, на ул. Рамигалос, на территории складов, грузовой автомобиль Iveco Daily, водитель которого не включил ручной тормоз, проехал небольшое расстояние назад и врезался в стоявший за ним автомобиль DAF FT (водитель - 1965 г.р.). В результате ДТП погиб водитель (1961 г.р.) Iveco Daily.
Начато расследование.
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