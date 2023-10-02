В Паневежисе несовершеннолетний с наркотиками пытался бежать от полиции

Департамент полиции сообщил, что 1 октября, в 21.35 ч., в Паневежисе, на перекрестке ул. П.Пузино и ул. Республикос был задержан несовершеннолетний (2007 г.р.).

В рюкзаке у него полиция обнаружила две бутылки с жидкостью (предполагают, что это синтетический наркотик). Кроме того, в его рюкзаке был самодельный бонг, измельчитель табака и сверток из фольги с гашишем.

Полицейские сказали подростку, что он будет задержан. Подросток убежал, но полиция нашла его дома. Кроме того, у подростка нашли самокрутку с марихуаной. После чего подросток добровольно отдал полицейским пакет с марихуаной.