В Паневежисе несовершеннолетний с наркотиками пытался бежать от полиции

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius
В воскресенье вечером полиция нашла наркотики у несовершеннолетнего.

Департамент полиции сообщил, что 1 октября, в 21.35 ч., в Паневежисе, на перекрестке ул. П.Пузино и ул. Республикос был задержан несовершеннолетний (2007 г.р.).

В рюкзаке у него полиция обнаружила две бутылки с жидкостью (предполагают, что это синтетический наркотик). Кроме того, в его рюкзаке был самодельный бонг, измельчитель табака и сверток из фольги с гашишем.

Полицейские сказали подростку, что он будет задержан. Подросток убежал, но полиция нашла его дома. Кроме того, у подростка нашли самокрутку с марихуаной. После чего подросток добровольно отдал полицейским пакет с марихуаной.

Несовершеннолетний задержан. Начато расследование по факту хранения наркотиков без цели их распространения.

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