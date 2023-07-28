28 июля 2023 г. 08:00

В Паневежисе молодой человек забрался на капот машины и справлял нужду

 
ru.DELFI.lt
Stop Kadras
Stop Kadras
ФОТО: JP / Živilė Večiorkutė

Паневежцы делились в социальных сетях видео, на котором видно, как молодой человек, забрался на капот и справлял малую нужду. Видеокамеры сняли этот эпизод на ул. Бяржу на прошлой неделе. По сведениям портала JP, полиция проводит расследование.

Представитель полиции Паневежского округа Аквиле Алексеева сказала, что расследование было начато, когда полиция получила видео, распространяемое в социальных сетях.

"Заявление никто не подавал. Должны обращаться очевидцы или владелец авто. Если полиция найдет нарушителя по видео,ему грозит административный штраф в размере 30-140 евро. Полиция начала расследование", – сказала Алексеева.

Полиция просит паневежцев не быть равнодушными и сообщать о нарушениях по номеру 112 или на сайте ePolicija.lt.

Журналистам JP удалось пообщаться с женщиной, которая видела вышеупомянутый эпизод с балкона своей квартиры. Она даже пыталась призвать молодого человека к порядку, но тщетно.

"Я услышала стук, сначала не подумала, что это что-то серьезное. Подошла к балкону и увидела, что на капоте машины стоит молодой человек и справляет малую нужду. Я пыталась остановить его, а он ответил: "Тетя, подожди, я еще не закончил". Самое страшное, что рядом стояли две девушки и снимали это на видео. В полицию я не обращалась, подумала и без того хватит информации, ведь видео попало в социальные сети", – рассказала женщина.

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