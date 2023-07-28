В Паневежисе молодой человек забрался на капот машины и справлял нужду

Представитель полиции Паневежского округа Аквиле Алексеева сказала, что расследование было начато, когда полиция получила видео, распространяемое в социальных сетях.
"Заявление никто не подавал. Должны обращаться очевидцы или владелец авто. Если полиция найдет нарушителя по видео,ему грозит административный штраф в размере 30-140 евро. Полиция начала расследование", – сказала Алексеева.
Полиция просит паневежцев не быть равнодушными и сообщать о нарушениях по номеру 112 или на сайте ePolicija.lt.
Журналистам JP удалось пообщаться с женщиной, которая видела вышеупомянутый эпизод с балкона своей квартиры. Она даже пыталась призвать молодого человека к порядку, но тщетно.
"Я услышала стук, сначала не подумала, что это что-то серьезное. Подошла к балкону и увидела, что на капоте машины стоит молодой человек и справляет малую нужду. Я пыталась остановить его, а он ответил: "Тетя, подожди, я еще не закончил". Самое страшное, что рядом стояли две девушки и снимали это на видео. В полицию я не обращалась, подумала и без того хватит информации, ведь видео попало в социальные сети", – рассказала женщина.