В Паневежисе молодой человек забрался на капот машины и справлял нужду

"Я услышала стук, сначала не подумала, что это что-то серьезное. Подошла к балкону и увидела, что на капоте машины стоит молодой человек и справляет малую нужду. Я пыталась остановить его, а он ответил: "Тетя, подожди, я еще не закончил". Самое страшное, что рядом стояли две девушки и снимали это на видео. В полицию я не обращалась, подумала и без того хватит информации, ведь видео попало в социальные сети", – рассказала женщина.