В Паневежисе молодого мужчину подозревают в убийстве матери

В полицию сообщили, что убита женщина. В убийстве подозревают сына покойной.

На месте происшествия работает полиция. Паневежская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено тело женщины (1958 г.р.) с колотыми ранами.

На месте происшествия был задержан подозреваемый - сын (1994 г.р.) жертвы.

По предварительным данным он был трезвым. Предполагают, что убийство произошло во время конфликта.