aA
В Паневежисе в среду утром было совершено убийство. Об этом сообщили в 8.10 ч. утра. Убийство было совершено в доме 18 на ул. Республикос, пишет Jūsų Panevėžys.
В Паневежисе молодого мужчину подозревают в убийстве матери
© Jūsų Panevėžys

В полицию сообщили, что убита женщина. В убийстве подозревают сына покойной.

На месте происшествия работает полиция. Паневежская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено тело женщины (1958 г.р.) с колотыми ранами.

На месте происшествия был задержан подозреваемый - сын (1994 г.р.) жертвы.

По предварительным данным он был трезвым. Предполагают, что убийство произошло во время конфликта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Мужчина болел коронавирусом в феврале, а денег из "Содры" не получил до сих пор (5)

Мужчина, который в феврале был в командировке в Швеции и...

Предприниматель из Беларуси: "Наши контрабандисты отдыхают с нашими сотрудниками милиции" (3)

В последние 9 месяцев, гуляя по Вильнюсу и прислушиваясь...

Глава Минздрава Литвы: возможно, июнь - последний месяц карантина (11)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Коронавирус в Литве: 523 новых случая, скончались 7 человек (8)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 523 новых случая...

А вам какое дело до того, кто с кем и как? Живи и дай жить другим (21)

Удивительно все-таки, насколько люди беспокоятся о том,...