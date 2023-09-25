В Паневежисе малолетняя девочка нанесла ножевое ранение своей сверстнице

Полиция Паневежского округа сообщает, что 25 сентября, в 10.13 ч. в Паневежисе девочка 2009 г.р. нанесла ножевое ранение другой школьнице 2009 г.р.

Пострадавшая доставлена в больницу. По предварительным данным, опасность жизни пострадавшей не грозит.

Портал JP.lt сообщает, что инцидент произошел в основной школе им. М.Карки.

Видео, на котором запечатлена драка между девочками, появилось в социальных сетях.

На видео видно, что к дерущимся подбежала одна девочка и ударила одну из них ножом в спину.

После этого на месте происшествия появились учителя. За дракой наблюдали другие школьники, они снимали драку на видео и поделились им в социальной сети.