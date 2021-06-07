В Паневежисе из окна на машину выпал мужчина, второй выпрыгнул, когда в квартиру ворвались полицейские

Во время происшествия в квартире также находились женщина (1982 г.р.) и мужчина (1991 г.р.), который нанес женщине ножевое ранение и выпрыгнул в окно. Нетрезвые (2,27 и 2,03 промилле) мужчины и нетрезвая (1,14 промилле) женщина были госпитализированы.
Начато расследование.
Очевидцы рассказали порталу Delfi больше подробностей. По словам жителей соседнего дома, в вышеупомянутой квартире три дня шла пьянка. Выпивавшие постоянно дрались. Когда из окна выпал мужчина, сосед вызвал полицию и врачей.
На место происшествия приехало несколько экипажей полиции, но полицейских в квартиру не впустили.
По словам очевидцев, полицейские больше часа уговаривали находившихся в квартире открыть двери. Потом было решено штурмовать квартиру: Одни полицейские поднялись к окну на третьем этаже на пожарном подъемнике, другие вошли через двери (их вскрыли пожарные-спасатели).
По словам очевидца, когда полицейские ворвались в квартиру, агрессивно настроенный мужчина стоял около окна. Он не подчинялся требованиям полицейских, поэтому пришлось применить электрошоккер Taser. После его применения мужчина выпал из окна.
Он упал удачно, встал и пытался бежать, но был задержан.
Полиция прокомментирует это происшествие позже.
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