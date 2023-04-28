В Паневежисе ищут подозреваемых, которые бензопилой распилили стену в доме и мебель

Расследование было начато 29 января 2023 года, когда в деревне Масквитишкяй (Паневежский район) бензопилой распилили стену в доме и мебель.

Полиция зафиксировала людей, которые могут располагать ценной для следствия информацией.

Если вы опознали этих людей, просьба звонить по номеру 8 700 62 952 старшему следователю Сольвейге Дрискувене, писать по эл. почте solveiga.driskuviene@policija.lt, или звонить дежурным ГКП Паневежского округа по номеру 8 700 62 993.

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