В Паневежисе грузовик врезался в остановку, пострадали дети

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.
По словам очевидца, водитель грузовика перед ДТП даже не затормозил. Скорость машины не была высокой, грузовик внезапно свернул на тротуар и врезался в остановку.
Представитель пожарных-спасателей Эдита Зданявичене сказала Delfi.lt, что в руки враче передали двоих детей. Один из них был зажат, спасатели освободили его с помощью гидравлического подъемника.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
По данным Зданявичене, кажется, машина поехала сама. Водителю помощь врачей не потребовалась.
Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал, что информации о состоянии детей пока нет. На месте происшествия работает полиция. Выясняют, сколько человек пострадало.
Delfi.lt благодарит за видео читателя Довидаса.
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