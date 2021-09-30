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30 сентября, в 14.52 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Паневежисе, около перекрестка ул. Бяржу-Й.Басанавичаус грузовой автомобиль врезался в остановку, пострадали двое детей, один из них был зажат.
В Паневежисе грузовик врезался в остановку, пострадали дети
© DELFI skaitytojai

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

По словам очевидца, водитель грузовика перед ДТП даже не затормозил. Скорость машины не была высокой, грузовик внезапно свернул на тротуар и врезался в остановку.

Представитель пожарных-спасателей Эдита Зданявичене сказала Delfi.lt, что в руки враче передали двоих детей. Один из них был зажат, спасатели освободили его с помощью гидравлического подъемника.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

По данным Зданявичене, кажется, машина поехала сама. Водителю помощь врачей не потребовалась.

Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал, что информации о состоянии детей пока нет. На месте происшествия работает полиция. Выясняют, сколько человек пострадало.

Delfi.lt благодарит за видео читателя Довидаса.

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