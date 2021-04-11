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В субботу вечером полицейские Паланги быстро нашли вора, заинтересовавшегося автомобилем.
В Палангу в след за отдыхающими приезжают воры: одного из них задержали
© Vilniaus aps. VPK

Полиция сообщает, что в Паланге, на улице Й. Симпсоно, около 21.30 было замечено, что обворован Chrysler Pacifica.

Ущерб - 4800 евро.

Арестован и задержан мужчина 1989 года рождения.

По факту кражи начато расследование.

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