В Палангу в след за отдыхающими приезжают воры: одного из них задержали

aA
В субботу вечером полицейские Паланги быстро нашли вора, заинтересовавшегося автомобилем.
Полиция сообщает, что в Паланге, на улице Й. Симпсоно, около 21.30 было замечено, что обворован Chrysler Pacifica.
Ущерб - 4800 евро.
Арестован и задержан мужчина 1989 года рождения.
По факту кражи начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Верига назвал главное карантинное ограничение, которое следует оставить: от большинства предлагает отказаться (5)
В передаче "Разговор" бывший министр здравоохранения...
Художник из Украины: "Стараюсь воспевать Литву кистью" (53)
В последние годы в города на литовском побережье...
Коронавирус в Литве: 839 новых случаев, 12 человек скончались (12)
Департамент статистики Литвы сообщил о новых случаях...
Какую компенсацию можно получить за работу на дому: 10 евро в месяц за компьютер и 3 за стол (38)
Использование домашнего стола для выполнения офисной...
Ночью в Вильнюсе состоялась большая вечеринка с участием 89 человек (84)
В ночь на субботу в Вильнюсе состоялась большая...