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В Палангском аэропорту в маршрутном автобусе обнаружено тело мужчины.
Palangos oro uostas
Palangos oro uostas
© Mindaugas Milinis

Полиция информирует, что несчастье произошло 6 января, в 12:00 ч. в Паланге, на ул. Лепоёс. Водитель маршрутного автобуса обнаружил в автобусе тело мужчины (1954 г.р.).

Ведется расследование.

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