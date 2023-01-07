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В Палангском аэропорту в маршрутном автобусе обнаружено тело мужчины.
Полиция информирует, что несчастье произошло 6 января, в 12:00 ч. в Паланге, на ул. Лепоёс. Водитель маршрутного автобуса обнаружил в автобусе тело мужчины (1954 г.р.).
Ведется расследование.
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