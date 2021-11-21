Департамент полиции сообщает, что в 23.20 ч. на ул. Диджёи, в Паланге, в кювете нашли перевернувшийся автомобиль Opel Vectra. В салоне машины находились тела двоих человек – мужчины (1983 г.р.) и женщины (1984 г.р.).

Начато расследование.