В Паланге в квартире возник пожар – взорвался аккумулятора самоката

„Произошло большое несчастье, предположительно, в результате взрыва зарядного аккумулятора самоката загорелась квартира. К счастью, никто не пострадал. Конечно, большая часть имущества людей была уничтожена огнем“, – написал мэр.
По словам Ш. Вайткуса, после этого происшествия некоторые из жильцов, по их желанию, были размещены в гостинице. А в среду утром начнется уборка территории и дома.
„Мы были на месте происшествия, людей, изъявивших желание, мы оперативно разместили в гостинице. Городские службы – ЖЭК, теплосети оценили ситуацию на месте, устранили важнейшие проблемы. Завтра утром начнутся работы по наведению порядка, уборке дома и территории. Муниципалитет оценит ситуацию и поможет, насколько закон позволяет финансово“, – сообщил он в соцсети.
По данным пожарной службы, о происшествии стало известно 21.52 час. В Паланге, в многоквартирном доме на улице Соду загорелась трехкомнатная квартира. К моменту прибытия пожарных из подъезда дома были эвакуированы двенадцать человек, никто не пострадал.
Одна комната с ее содержимым сгорела, разбились оконные стекла. Соседние помещения задымились. К 22.22 час. пожар был ликвидирован.