В Паланге в квартире возник пожар – взорвался аккумулятора самоката

„Произошло большое несчастье, предположительно, в результате взрыва зарядного аккумулятора самоката загорелась квартира. К счастью, никто не пострадал. Конечно, большая часть имущества людей была уничтожена огнем“, – написал мэр.

По словам Ш. Вайткуса, после этого происшествия некоторые из жильцов, по их желанию, были размещены в гостинице. А в среду утром начнется уборка территории и дома.