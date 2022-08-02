В Паланге совершено нападение на девушку - подозреваемый был осужден за сексуальное преступление в Англии

"В социальных сетях появились сообщения, мне самому сегодня написали, что по вечерам в Паланге, особенно в новом микрорайоне, гуляет молодой человек, который в Англии был приговорен к 8 годам лишения свободы за попытки совершить сексуальные преступления. Он был осужден три года назад. Его осудили за попытки совершить сексуальные преступления в отношении 9 жертв. Всех он преследовал в целях изнасилования, к счастью, жертвам удавалось защититься или позвать на помощь, однако все они пережили сильный эмоциональный шок.

Как автор сообщения в Facebooke, так и те, кто писал мне лично, опасаются, что этот человек может совершать подобные преступления и в Паланге. Женщины боятся одни ходить в темное время суток. Одно такое нападение в Паланге уже было совершено две недели назад, полиция занимается расследованием, в интернете уже есть его видео.

Я не знаю, почему этого человека выпустили из тюрьмы в Англии досрочно. Но его никто не ищет, полиция не получала никаких сообщений о его розыске. Я так понимаю, он приехал из Англии в Палангу, где живут его родители.

Я не полицейский, я не могу ничего сделать для того, чтобы пресечь несчастье. Я говорил с комиссаром, меня заверили, что полиции об этой ситуации известно.

Надеюсь, что не затянется, что несчастий удастся избежать, что полиция предпримет все необходимые и законные действия, чтобы женщины в Паланге были в безопасности в любое время", - писал Вайткус.

В Facebook люди делятся видео, на котором видно, как молодой человек идет за женщиной на частную территорию. Молодая женщина спросила у него, что он здесь делает, куда идет, тот не отвечает, но пытается идти дальше. Смелая женщина не пропустила его. На видео видно, как мужчина начинает приставать к женщине, трогать ее, между ними происходит стычка, потом мужчина убегает, а женщина бежит за ним и кричит: "Люди, помогите, насильник".