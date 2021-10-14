В Паланге под погрузочно-разгрузочной рампой торгового центра обнаружено тело человека

Департамент полиции информировал, что 13 октября около 8 ч. в Паланге, на Клайпедском шоссе, В Паланге под погрузочно-разгрузочной рампой торгового центра обнаружено тело мужчины лет 50 без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.

Начато расследование.