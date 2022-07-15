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Приехавший на АЗС в Палангу нетрезвый мужчина вряд ли надеялся на встречу с решительно настроенным оператором. Это знакомство грозит мужчине уголовной ответственностью.
В Паланге оператор АЗС задержала пьяного водителя
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция Клайпедского округа сообщает, что 13 июля, в 21.50 ч. поступило сообщение о том, что на АЗС в Паланге, на ул. Кретингос, оператор не дает водителю уехать с заправки.

Полиция выяснила, что в организме мужчины (1971 г.р.), который управлял автомобилем Opel Vectra, было 1,77 промилле.

Мужчина был задержан.

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