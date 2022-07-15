В Паланге оператор АЗС задержала пьяного водителя

Полиция Клайпедского округа сообщает, что 13 июля, в 21.50 ч. поступило сообщение о том, что на АЗС в Паланге, на ул. Кретингос, оператор не дает водителю уехать с заправки.

Полиция выяснила, что в организме мужчины (1971 г.р.), который управлял автомобилем Opel Vectra, было 1,77 промилле.

Мужчина был задержан.