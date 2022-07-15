В Паланге оператор АЗС задержала пьяного водителя

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Приехавший на АЗС в Палангу нетрезвый мужчина вряд ли надеялся на встречу с решительно настроенным оператором. Это знакомство грозит мужчине уголовной ответственностью.
Полиция Клайпедского округа сообщает, что 13 июля, в 21.50 ч. поступило сообщение о том, что на АЗС в Паланге, на ул. Кретингос, оператор не дает водителю уехать с заправки.
Полиция выяснила, что в организме мужчины (1971 г.р.), который управлял автомобилем Opel Vectra, было 1,77 промилле.
Мужчина был задержан.
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