09 августа 2023 г. 11:39

В Паланге около аэропорта ДТП совершил нетрезвый водитель BMW

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ReidasTV

В Паланге нетрезвый водитель BMW врезался в остановку общественного транспорта.

9 августа, в 7.34 ч. в полицию сообщили о ДТП на Лиепайском шоссе, около Палангского аэропорта. Там автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта. Водитель (2004 г.р.) не пострадал.

Выяснилось, что молодой человек был пьян, первый раз алкотестер показал больше 1 промилле, а во второй – 0,96 промилле.

У молодого человека не было двухлетнего стажа, значит, в его случае действовала нулевая толерантность к содержанию алкоголя в организме.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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