В Паланге около аэропорта ДТП совершил нетрезвый водитель BMW

9 августа, в 7.34 ч. в полицию сообщили о ДТП на Лиепайском шоссе, около Палангского аэропорта. Там автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта. Водитель (2004 г.р.) не пострадал.

Выяснилось, что молодой человек был пьян, первый раз алкотестер показал больше 1 промилле, а во второй – 0,96 промилле.

У молодого человека не было двухлетнего стажа, значит, в его случае действовала нулевая толерантность к содержанию алкоголя в организме.