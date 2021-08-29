В Паланге обнаружено тело молодого человека: начато досудебное расследование

28 августа, около 7 часов утра, в Паланге, на улице Витауто, было обнаружено тело мужчины в возрасте около 20-25 лет с различными травмами.

Подозревается, что мужчина выпал с балкона.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.