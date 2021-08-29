В Паланге обнаружено тело молодого человека: начато досудебное расследование

aA
По данным полиции, в Паланге случилось страшное несчастье.
28 августа, около 7 часов утра, в Паланге, на улице Витауто, было обнаружено тело мужчины в возрасте около 20-25 лет с различными травмами.
Подозревается, что мужчина выпал с балкона.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: уже сейчас мы видим начало четвертой волны пандемии (11)
Половина жителей Литвы получила обе дозы вакцины от...
Виктор Воронцов. Уже нет смысла уезжать в Германию, чтобы зарабатывать 1500 евро. Делайте карьеру в Литве! (43)
У меня есть контакт в фейсбуке, отличный человек,...
Не забывать об оккупации. Что может изменить Крымская платформа (33)
Сегодня любое рекламное агентство, которое решило...
Года Мантиене. "Кто их такими воспитал?!" (2)
Мать продает квартиру, чтобы помочь дочери купить жилье...