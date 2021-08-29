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По данным полиции, в Паланге случилось страшное несчастье.
В Паланге обнаружено тело молодого человека: начато досудебное расследование
© DELFI / Ainis Gurevičius

28 августа, около 7 часов утра, в Паланге, на улице Витауто, было обнаружено тело мужчины в возрасте около 20-25 лет с различными травмами.

Подозревается, что мужчина выпал с балкона.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.

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