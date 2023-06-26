26 июня 2023 г. 11:14

В Паланге нарушитель нанес травмы троим стражам порядка и выбил окно в полицейском автомобиле

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

В воскресенье в Паланге нетрезвый мужчина нанес травмы троим стражам порядка.

Департамент полиции сообщает, что 25 июня, в 12.02 ч. поступило сообщение о том, что в Паланге, на ул. Витауто, нетрезвый агрессивный мужчина кидается на людей с кулаками.

Возмутитель спокойствия оказал сопротивление приехавшем в указанное место полицейским, пострадали сотрудницы полиции 1990 и 1998 г.р.

задержанный выбил окно в служебном автомобиле, а осколок разбитого стекла поранил сотрудника Службы общественной безопасности (1993 г.р.).

Нетрезвый (0,88 промилле) подозреваемый (1999 г.р.) был задержан.

Сотрудник СОБ и сотрудница полиции (1990 г.р.) были доставлены в клайпедскую больницу, а сотруднице полиции (1998 г.р.) после оказания помощи было назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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