В Паланге нарушитель нанес травмы троим стражам порядка и выбил окно в полицейском автомобиле

Департамент полиции сообщает, что 25 июня, в 12.02 ч. поступило сообщение о том, что в Паланге, на ул. Витауто, нетрезвый агрессивный мужчина кидается на людей с кулаками.
Возмутитель спокойствия оказал сопротивление приехавшем в указанное место полицейским, пострадали сотрудницы полиции 1990 и 1998 г.р.
задержанный выбил окно в служебном автомобиле, а осколок разбитого стекла поранил сотрудника Службы общественной безопасности (1993 г.р.).
Нетрезвый (0,88 промилле) подозреваемый (1999 г.р.) был задержан.
Сотрудник СОБ и сотрудница полиции (1990 г.р.) были доставлены в клайпедскую больницу, а сотруднице полиции (1998 г.р.) после оказания помощи было назначено амбулаторное лечение.
Ведется расследование.