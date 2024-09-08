В Паланге на пляже скоропостижно скончалась пожилая женщина

7 сентября, в 15.40 ч. в Паланге, на ул. Жвяю, на пляже из воды вытащили тело скончавшейся женщины (1943 г.р.).

Глава палангских спасателей Йонас Пирожникас сказал, что несчастье произошло рядом с центральной спасательной станцией.

„Она была рядом с нами, наши спасатели ее вытащили из воды“, – рассказал он. - Она шла в воду и неожиданно упала лицом вниз. Подбежали спасатели и вытащили ее. Все длилось 4-5 секунд“.

Женщину реанимировали спасатель и фельдшер, затем прибыли два экипажа скорой помощи. Подозревают, что у 81-летней жительницы Вильнюса могло остановиться сердце.