В Паланге горело здание ночного клуба Šachmatinė

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В ночь на пятницу, сразу после полуночи, в 00.07 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в паланге, на ул. Й.Басанавичюса, 45, горит подвал.