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В ночь на пятницу, сразу после полуночи, в 00.07 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в паланге, на ул. Й.Басанавичюса, 45, горит подвал.
Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердил, что пожар возник в здании, в котором находится известный ночной клуб Šachmatinė.
В 00.45 ч. пожар был локализован. По словам пожарных, горело помещение ночного клуба, в котором находится бар. Обгорело около 40 кв. м. Причину пожара выясняют.
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