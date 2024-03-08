В Пакруойском районе пропали две девочки, полиция просит о помощи

 
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Miglė Medževerpytė ir Mėja Medževerpytė
Miglė Medževerpytė ir Mėja Medževerpytė
ФОТО: Šiaulių aps. VPK

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних, которые 7 марта, в 7.00 ч., ушли из дома в Пакруойском районе и не вернулись. Известно, что девочки могут находиться в Шяуляй.

Приметы:

Мигле Меджеверпите, 2010 г.р.: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза синие, рыжие короткие волосы, со светлоокрашенными кончиками. На обеих руках - татуировки. На девочке был серый свитер, черные брюки, черные спортивные ботинки с белой подошвой (по бокам ботинок - красные и белые детали).

Мея Меджеверпите, 2008 г.р.: 160 см, среднего телосложения, газа синие, волосы ниже плеч, выкрашены в каштановый цвет. На обеих руках - татуировки. На девочке был серый спортивный костюм, песочного света спортивные ботинки с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба звонить по номерам +370 700 6 3702 или 112.

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