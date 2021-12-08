5 декабря ночью сработала сигнализация в кафе Пакруойского поместья. Работница кафе, находившаяся дома, с помощью телефона подключилась к видеокамерам и увидела, что у стойки бара в кафе стоят двое мужчин и распивают алкогольные напитки. Женщина позвонила в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых, когда они выходили из кафе – один с бутылкой в руках уже стоял на улице, а другой как раз в это время выбирался на улицу через окно.

Оба подозреваемых были пьяны. Они сказали, что не хотели ничего плохого, просто решили согреться и забрать свои телефоны, которые оставили на подзарядке в кафе. Мужчины указали, что являются гражданами Латвии. Они приехали в поместье в пятницу и поселились в местной гостинице. Мужчинам в поместье понравилось, они хотели остаться еще на одну ночь, но все номера уже были забронированы. Домой мужчины ехать не могли поскольку были нетрезвыми. Они решили переночевать в поместье, в своей машине. Но двигатель авто не завелся. Вечер мужчины провели в кафе, где распивали алкогольные напитки до закрытия заведения.

Ночь выдалась холодной, мужчины ходили по территории поместья, думая, где бы им приютиться, а потом вернулись в кафе и забрались внутрь через окно, которое не было плотно закрыто. В помещении было тепло. Кроме того, мужчины не устояли перед доступным алкоголем. Они пили его в кафе, а, уходя, взяли с собой еще по бутылке. Обоих задержанных доставили в комиссариат, начато расследования по факту кражи.

Когда мужчины протрезвели, они сожалели о содеянном, и пообещали возместить нанесенные убытки. Однако, по мнению подозреваемых, виноваты и владельцы заведения, поскольку они оставили окно открытым.