В Пакруоисе мужчина изнасиловал женщину

aA
Полиция информировала, что в Пакруоисе было совершено страшное преступление.
Сообщается, что 2 декабря, в 2.00 ч. в Пакруоисе, в доме, молодой человек 1995 г,р., изнасиловал женщину 1995 г.р.
Подозреваемый задержан.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новое предложение: не платить пособие по безработице тем, кто не хочет платить за тесты из своего кармана (94)
В Литве появилось новое предложение: не платить...
Важная деталь нового налога на автомобиль: только заплатив налог, можно участвовать в движении (34)
В представленном правительству Литвы новом законе о...
Депутат о новом штамме коронавируса: вполне возможно, что он уже в Литве
Новый штамм коронавируса "омикрон", который неделю...
Торговцы недвижимостью диктуют свои условия: покупатели за счет ипотечных кредитов - нежелательны (9)
Этот год торговцы недвижимостью завершают успешно:...
Коронавирус в Литве: 2040 новых случаев и 14 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2040 новых...