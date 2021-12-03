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Полиция информировала, что в Пакруоисе было совершено страшное преступление.
В Пакруоисе мужчина изнасиловал женщину
© DELFI / Karolina Pansevič

Сообщается, что 2 декабря, в 2.00 ч. в Пакруоисе, в доме, молодой человек 1995 г,р., изнасиловал женщину 1995 г.р.

Подозреваемый задержан.

Начато расследование.

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