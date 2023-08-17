17 августа 2023 г. 16:38

В Пагегяй горит крыша костела

 
ru.DELFI.lt
Udriaus Armalio nuotr.
Udriaus Armalio nuotr.
17 августа, в 14.09 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Пагегяй, на ул. Видуно, горит крыша костела Св. Креста.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели из Пагегяй, Таураге и Шилуте.

Департамент пожарной безопасности Литвы информирует, что на место происшествия выехали 7 автоцистерн, автолестница и автомобиль штаба.

По предварительным данным, горит часть крыши. Информации о пострадавших нет.

В 14.42 ч. пожарные-спасатели в специальных дыхательных аппаратах вошли в костел. В помещении много дыма, но открытого пламени не было. В костеле отключили электричество.

Пожарные тушат огонь с автолестницы, изнутри и на чердаке. Из храма вынесли ценности.

Портал Krastogidas.lt сообщает, что этот уничтоженный храм был восстановлен, когда Литва стала независимой. В 1992 г. по инициативе тогдашнего настоятеля прихода Пятраса Шюрасабыло начато строительство нового храма по проекту архитекторов Вайдотаса Кулешюса и Гинтаутаса Наткявичюса.

Крышу закончили монтировать в 1996 г. Тогда на Рождество в храме прошла первая служба.

Регулярные службы были начаты с 2009 г.

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