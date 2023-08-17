В Пагегяй горела крыша костела

На место происшествия выехали пожарные-спасатели из Пагегяй, Таураге и Шилуте.

Департамент пожарной безопасности Литвы информирует, что на место происшествия выехали 7 автоцистерн, автолестница и автомобиль штаба.

По предварительным данным, горит часть крыши. Информации о пострадавших нет.

В 14.42 ч. пожарные-спасатели в специальных дыхательных аппаратах вошли в костел. В помещении много дыма, но открытого пламени не было. В костеле отключили электричество.

Пожарные тушат огонь с автолестницы, изнутри и на чердаке. Из храма вынесли ценности.

В 19 ч. пожарные сообщили, что огонь уже не распространяется, но работы по тушению продолжаются.

Портал Krastogidas.lt сообщает, что этот уничтоженный храм был восстановлен, когда Литва стала независимой. В 1992 г. по инициативе тогдашнего настоятеля прихода Пятраса Шюрасабыло начато строительство нового храма по проекту архитекторов Вайдотаса Кулешюса и Гинтаутаса Наткявичюса.