27 сентября, в 9.42 ч., пожарным-спасателям сообщили о взрыве на ул. Вильняус, в Пабраде. Предполагалось, что взорвалось технологическое оборудование на предприятии.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что на месте выяснилось, что взорвалось оборудование для производства добавок для асфальта из целлюлозы. Помещение было задымлено.
По предварительным данным, двоих пострадавших увезли в больницу.
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