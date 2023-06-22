В озере Гелуже утонул гражданин Грузии

О несчастье на озере Гелуже сообщили 21 июня, в 20.05 ч.
Дежуривший на пляже спасатель информировал, что мужчина нырнул под воду и не вынырнул.
По словам очевидцев, перед тем, как мужчина погрузился под воду, он махал руками и просил о помощи.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели. В 21.20 ч тело мужчины вытащили на берег. Его нашли в 17 м от берега, на глубине 3,5 м.
Врачи констатировали смерть 25-летнего мужчины. По предварительным данным, утонул гражданин Грузии.
О несчастье информировали посольство Грузии.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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