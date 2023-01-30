В остановленном в Вильнюсе BMW обнаружены наркотики

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В Вильнюсе полиция остановила для проверки автомобиль BMW. Во время осмотра в машине были обнаружены, вероятно, наркотики.
Автомобиль BMW около полуночи остановили на ул. Перкункемё.
Во время осмотра в машине полиция обнаружила подозрительные вещества. Предполагается, что это наркотики. Какие именно, выяснится после проведения экспертизы.
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