В остановленном для проверки автомобиле полиция обнаружила пистолет

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Департамент полиции информировал, что в Тракайском районе были задержаны трое мужчин.
В четверг, в 21.30 ч., в Тракайском районе, в деревне Деделишкяй, во время проверки в автомобиле Audi A6 полиция обнаружила и из-яла незаконно хранившийся пистолет с кобурой и одним патроном.
Подозреваемые (1992, 1996 и 1991 г.р.) были задержаны.
Начато расследование.
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