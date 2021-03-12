В остановленном для проверки автомобиле полиция обнаружила пистолет

В четверг, в 21.30 ч., в Тракайском районе, в деревне Деделишкяй, во время проверки в автомобиле Audi A6 полиция обнаружила и из-яла незаконно хранившийся пистолет с кобурой и одним патроном.

Подозреваемые (1992, 1996 и 1991 г.р.) были задержаны.

Начато расследование.