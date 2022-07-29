По предварительным данным, 28 июля, в 9.39 ч., в Вильнюсе, на ул. Вису Швянтую, было обнаружено тело мужчины (1982 г.р.).
По данным полиции, рядом с телом найден и изъят легально приобретенный для самозащиты пистолет 9 мм калибра. Начато расследование.
По данным Delfi, покойный - известный адвокат Игнас Даргужас.
Он был экспертом по юридическим вопросам компаний.
Даргужас в 2004 г. окончил юридический факультет университета им. М.Рёмериса, в 2006 г. – получил степень магистра. Он работал в разных адвокатских конторах, с 2019 г. работал в собственной конторе вместе с супругой.
Адвокат представлял интересы известного полиции и связанного с криминальным миром Роландаса Домантаса, по кличке Длинный (Ilgas), который был связан с организацией убийства лидера банды "дашкинисов" Ремигиюса Дашкявичюса.
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