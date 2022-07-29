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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе обнаружили тело мужчины. Выяснилось, что это известный адвокат Игнас Даргужас.
Ignas Dargužas
Ignas Dargužas
© DELFI / Josvydas Elinskas

По предварительным данным, 28 июля, в 9.39 ч., в Вильнюсе, на ул. Вису Швянтую, было обнаружено тело мужчины (1982 г.р.).

По данным полиции, рядом с телом найден и изъят легально приобретенный для самозащиты пистолет 9 мм калибра. Начато расследование.

По данным Delfi, покойный - известный адвокат Игнас Даргужас.

Он был экспертом по юридическим вопросам компаний.

Даргужас в 2004 г. окончил юридический факультет университета им. М.Рёмериса, в 2006 г. – получил степень магистра. Он работал в разных адвокатских конторах, с 2019 г. работал в собственной конторе вместе с супругой.

Адвокат представлял интересы известного полиции и связанного с криминальным миром Роландаса Домантаса, по кличке Длинный (Ilgas), который был связан с организацией убийства лидера банды "дашкинисов" Ремигиюса Дашкявичюса.

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