В одном из Вильнюсских баров – выстрел из пневматической винтовки

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент произошел в пятницу вечером, около 2.50 час., на улице Калварию.
52-летний мужчина на глазах у других посетителей выстрелил в 47-летнего мужчину из пневматической винтовки. После медицинского обследования пострадавший лечится амбулаторно.
Оружие изъято. Пьяный (1,64 промилле) подозреваемый взят под стражу.
По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.
Аналогичный инцидент в Вильнюсе был зафиксирован и в среду.
Около 23.47 час. в микрорайоне Каролинишкес, в баре на улице А. Ю. Повилайчё, пьяный (1,49 промилле) 36-летний мужчина перед другими посетителями демонстрировал предмет, похожий на огнестрельное оружие, тем самым пугая находившихся поблизости людей и нарушая общественный порядок и покой.
Правоохранителям сообщили, что в руке у мужчины находится оружие.
Полиция мужчину задержала и заключила под стражу.
Для поиска оружия полиция задействовала служебную собаку, однако оно не было найдено.
По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.