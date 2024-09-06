В одном из гаражей в Таураге обнаружено 1,2 кг наркотических веществ

Как сообщили в Департаменте полиции, пакет был обнаружен в четверг, около 13.00 час., в арендованном гараже на улице Яунимо.

31-летний подозреваемый взят под стражу.

Начато предварительное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения наркотических или психотропных веществ в особо крупном размере.