В общественном месте в Клайпеде обнаружили тело 14-летнего подростка

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Полиция информирует, что в Клайпеде врачи сообщили о смерти несовершеннолетнего. Начато расследование.
7 октября, в 19.40 ч., в Клайпеде, на ул. Будялкемё, врачи скорой помощи констатировали смерть подростка (2008 г.р.).
Сообщается, что подростка нашли в общественном месте. Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено.
Ведется расследование.
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