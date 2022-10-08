aA
Полиция информирует, что в Клайпеде врачи сообщили о смерти несовершеннолетнего. Начато расследование.
В общественном месте в Клайпеде обнаружили тело 14-летнего подростка
© DELFI / Karolina Pansevič

7 октября, в 19.40 ч., в Клайпеде, на ул. Будялкемё, врачи скорой помощи констатировали смерть подростка (2008 г.р.).

Сообщается, что подростка нашли в общественном месте. Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Экономист о космических ценах: война в Украине - только треть проблемы

В том, что цены на электричество поднялись до...

Krymo tiltas Dega Krymo tiltas Krymo tiltas

Крымский мост частично обрушился после взрыва (2)

На железнодорожном мосту через Керченский пролив...

В Литве предлагают запретить эксплуатацию автомобилей с нехарактерными выхлопами (1)

В Литве предлагают запретить эксплуатацию...

На ул. Укмергес больше двух недель будет ограничено движение, ожидаются заторы

С 8 по 25 октября на столичной улице Укмергес , около...

Представитель "Весны" в Литве: надеемся, что Нобелевская премия поможет тем, кто в тюрьме (1)

Проживающий в Литве представитель белорусского...