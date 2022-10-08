В общественном месте в Клайпеде обнаружили тело 14-летнего подростка

7 октября, в 19.40 ч., в Клайпеде, на ул. Будялкемё, врачи скорой помощи констатировали смерть подростка (2008 г.р.).

Сообщается, что подростка нашли в общественном месте. Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено.

Ведется расследование.