В Новой Вильне VW Passat врезался в автобус: ключ у водителя отобрал прохожий

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21 декабря, в 19.11 ч., в Вильнюсе, на ул. Прамонес, в Новой Вильне, в автобус, который разворачивался на кольце, врезался автомобиль VW Passat.
Легковушка превратилась в груду металла, однако ее водитель пытался завести мотор. Ключи у пьяного водителя забрал прохожий.
После этого водитель VW Passat выскочил из автомобиля и убежал, его разыскивает полиция.
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