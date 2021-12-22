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21 декабря, в 19.11 ч., в Вильнюсе, на ул. Прамонес, в Новой Вильне, в автобус, который разворачивался на кольце, врезался автомобиль VW Passat.
В Новой Вильне VW Passat врезался в автобус: ключ у водителя отобрал прохожий
© DELFI

Легковушка превратилась в груду металла, однако ее водитель пытался завести мотор. Ключи у пьяного водителя забрал прохожий.

После этого водитель VW Passat выскочил из автомобиля и убежал, его разыскивает полиция.

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