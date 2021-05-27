Через 10 минут поступило еще одно сообщение: на остановке Bičių около того же магазина неизвестный, угрожая предметом похожим на меч или длинный нож, приставал к людям, напал на мужчину (1990 г.р.), оскорблял его, пытался завязать драку.
На место происшествия приехала полиция и отняла меч (длиной около 75 см). Нетрезвый мужчина (1990 г.р.) был доставлен в полицейский комиссариат. Начато расследование.
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