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24 мая, в 13.50 ч., в полицию сообщили о том, что в Новой Вильне, на ул. А.Коелавичаус, в магазин пришел постоянный клиент в неадекватном состоянии, он был вооружен "шпагой".
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Через 10 минут поступило еще одно сообщение: на остановке Bičių около того же магазина неизвестный, угрожая предметом похожим на меч или длинный нож, приставал к людям, напал на мужчину (1990 г.р.), оскорблял его, пытался завязать драку.

На место происшествия приехала полиция и отняла меч (длиной около 75 см). Нетрезвый мужчина (1990 г.р.) был доставлен в полицейский комиссариат. Начато расследование.

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