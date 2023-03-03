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В пятницу рано утром в столичном районе Новая Вильня перевернулся мусоровоз.
В Новой Вильне перевернулся мусоровоз
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По предварительным данным, в 7.44 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Линксмои, в Новой Вильне, там перевернулся мусоровоз.

На место происшествия выехала полиция и работники муниципальной компании Grinda.

Очевидцы сообщают, что проехать в этом месте невозможно.

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