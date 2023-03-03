В Новой Вильне перевернулся мусоровоз

По предварительным данным, в 7.44 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Линксмои, в Новой Вильне, там перевернулся мусоровоз.

На место происшествия выехала полиция и работники муниципальной компании Grinda.

Очевидцы сообщают, что проехать в этом месте невозможно.