В Новой Вильне перевернулся мусоровоз

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В пятницу рано утром в столичном районе Новая Вильня перевернулся мусоровоз.
По предварительным данным, в 7.44 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Линксмои, в Новой Вильне, там перевернулся мусоровоз.
На место происшествия выехала полиция и работники муниципальной компании Grinda.
Очевидцы сообщают, что проехать в этом месте невозможно.
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