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Полиция информировала, что в Новой Вильне ножом была ранена женщина. Подозреваемые не выявлены.
Policija
Policija
© DELFI / Jaunius Matonis

По предварительным данным, 7 февраля в 23.07 ч. в больницу с ул. Науёи в Новой Вильне была доставлена раненая ножом женщина (1989 г.р.). После оказания помощи ей назначено амбулаторное лечение.

Женщина рассказала, что в 22 ч., на улице ее ножом ранили неизвестные.
Выяснилось, что на женщину напали около детского сада.

Женщине поранили ногу.

Ведется расследование.

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