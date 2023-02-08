По предварительным данным, 7 февраля в 23.07 ч. в больницу с ул. Науёи в Новой Вильне была доставлена раненая ножом женщина (1989 г.р.). После оказания помощи ей назначено амбулаторное лечение.

Женщина рассказала, что в 22 ч., на улице ее ножом ранили неизвестные.

Выяснилось, что на женщину напали около детского сада.

Женщине поранили ногу.

Ведется расследование.