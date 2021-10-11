aA
В воскресенье поздно вечером в Новой Вильне ДТП совершил нетрезвый водитель Audi.
В Новой Вильне ДТП совершил нетрезвый водитель Audi
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция информировала, что сообщение о ДТП на ул. Геню поступило в 20.34 ч. По предварительным данным, во дворах водитель Audi ехал на большой скорости и врезался в автомобиль BMW, стоявший у обочины.

В результате сильного удара BMW врезался в автомобиль Škoda, а тот - в Volvo.

Водитель Audi, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому лицом ударился о ветровое стекло и разбил его.

Полиция выяснила, что виновник ДТП был пьян - 2.32 промилле.

В ДТП пострадал только виновник ДТП. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Врач - об антителах: уже известно, какое их количество обеспечивает 80-процентную защиту (73)

Около 60% жителей Литвы уже привиты от COVID-19. Однако один...

Saulius Čaplinskas

Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство (48)

На заседании в среду правительство одобрило...

Хорошая погода из Литвы уходит: неприятности начнутся с понедельника

В понедельник погоду на большей части территории Литвы...

Vakcinacija Portugalijoje Vakcinacija Portugalijoje

Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху (121)

В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две...

Предлагают изменить порядок выдачи "паспорта возможностей": Минздрав Литвы предоставил свой ответ (26)

Минздрав не намерен менять порядок выдачи "паспорта...