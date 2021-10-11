В Новой Вильне ДТП совершил нетрезвый водитель Audi

Полиция информировала, что сообщение о ДТП на ул. Геню поступило в 20.34 ч. По предварительным данным, во дворах водитель Audi ехал на большой скорости и врезался в автомобиль BMW, стоявший у обочины.
В результате сильного удара BMW врезался в автомобиль Škoda, а тот - в Volvo.
Водитель Audi, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому лицом ударился о ветровое стекло и разбил его.
Полиция выяснила, что виновник ДТП был пьян - 2.32 промилле.
В ДТП пострадал только виновник ДТП. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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