По данным полиции, в 21 ч. в Новой Вильне, на ул. Прамонес, на остановке Нерес, автобус 67 маршрута переехал женщину преклонного возраста.
Звонивший сказал, что пострадавшей около 80 лет. По предварительным данным, она была в сознании, когда получила серьезные травмы. Врачи увезли ее в больницу.
По словам очевидцев, женщина спешила на подъезжавший автобус и ударилась об него в момент движения транспортного средства. В результате пенсионерка оказалась под колесами автобуса, который переехал ей ноги.
Сообщается, что женщина получила серьезные травмы ног. На месте происшествия работала полиция.
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