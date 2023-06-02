По данным полиции, в 21 ч. в Новой Вильне, на ул. Прамонес, на остановке Нерес, автобус 67 маршрута переехал женщину преклонного возраста.

Звонивший сказал, что пострадавшей около 80 лет. По предварительным данным, она была в сознании, когда получила серьезные травмы. Врачи увезли ее в больницу.

По словам очевидцев, женщина спешила на подъезжавший автобус и ударилась об него в момент движения транспортного средства. В результате пенсионерка оказалась под колесами автобуса, который переехал ей ноги.

Сообщается, что женщина получила серьезные травмы ног. На месте происшествия работала полиция.