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Полиция сообщает, что в Новой Акмяне у входа в магазин безобразничал молодой человек.
Сообщается, что 8 августа, в 16.11 ч. в Новой Акмяне, на площади Л.Петравичуса молодой человек (2001 г.р.), мочился у входа в магазин и демонстрировал окружающим свой срам.
Начато расследование.
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