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Два пьяных хулигана отличились в магазине: ели, оскорбляли работников, а потом сняли с себя штаны.
В Новой Акмяне хулиган устроил стриптиз в магазине
© DELFI / Jaunius Matonis

Полиция Шяуляйского округа информирует, что во вторник в полдень, на ул. Республикос, в магазине устроили скандал двое нетрезвых мужчин.

Хулиганы были голодные – ели продукты прямо в зале магазина, а потом отказались платить за съеденное, стали оскорблять работников магазина и покупателей.

Один из мужчин (1990 г.р.) на глаза у всех снял брюки и демонстрировал оголенные части тела. Полиция задержала хулигана.

"Стриптизер" был пьян - 2,97 промилле. Пьян был и находившийся с ним молодой человек (2001 г.р.) - 2,29 промилле. Полиция расследует факт нарушения общественного порядка.

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