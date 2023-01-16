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Департамент полиции сообщает, что в номере вильнюсской гостиницы обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, 16 января, в 13.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, в гостинице, было обнаружено тело мужчины примерно 40 лет без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.
Полиции о происшествии сообщили врачи.
Ведется расследование.
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