В номере вильнюсской гостиницы обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, 16 января, в 13.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, в гостинице, было обнаружено тело мужчины примерно 40 лет без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.

Полиции о происшествии сообщили врачи.

Ведется расследование.